Житель Екатеринбурга выставил на продажу череп инопланетянина за 1,5 млн рублей
Фото: [Авито]
В Екатеринбурге на сайте частных объявлений «Авито» появилось предложение приобрести череп якобы инопланетного существа за полтора миллиона рублей. Как уверяет автор, находка реальная и сделана год назад в Пермском крае.
Желающим соблазниться указанным экспонатом предлагают раскошелиться на 1,5 млн рублей.
«Череп инопланетного существа, 1 500 000 рублей… Найден в 2023 году в лесах Пермского края на пересечении трех областей», — пишет автор объявления.
Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге продают самого умного котенка за 1 млрд рублей. Хвостатого питомца автор намерен продать «какому-нибудь шейху».