«Человечность, мудрость и душевная теплота»: президент Путин поздравил вдову Ельцина с 94-летием

Владимир Путин направил поздравления в адрес вдовы первого российского президента. В субботу, 14 марта, принимает поздравления Наина Иосифовна Ельцина. Вдова первого президента России отмечает 94-й день рождения. Текст поздравительной телеграммы от президента РФ размещен на официальном портале Кремля.

Глава государства адресовал Наине Ельциной теплые слова в связи с днем рождения, подчеркнув, что ее личные качества — человечность, мудрость и душевная теплота — вызывают у окружающих искреннее уважение.

«Примите теплые поздравления с Днем рождения. Ваши замечательные человеческие качества – искренность, отзывчивость, неизменно внимательное, доброе отношение к людям – вызывают глубокое уважение. В этот праздничный для Вас день от души желаю крепкого здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким», — говорится в телеграмме российского лидера.

1 февраля, в день памяти первого президента России, Владимир Путин связался по телефону с его вдовой. Глава государства лично пообщался с Наиной Иосифовной Ельциной по случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА Новости.

