«Человек не знает, сколько уходит на мелочи»: как финансовая слепота искажает реальную картину бюджета

Эксперты поделились наблюдениями, какие привычки людей не позволяют им копить деньги или жить не от зарплаты до зарплаты, сообщил tagilcity.ru.

Эксперт Кырлан Марчел высказал мнение, что чаще всего причина финансовых потерь — не маленький заработок, а отсутствие четкой системы. Ошибка, которую допускает почти каждый, — жизнь без понимания своей денежной картины за месяц. Человек примерно представляет свой доход, но не может точно сказать, сколько уходит на обязательные платежи, сколько на импульсивные покупки и сколько на мелкие ежедневные траты, которые в итоге складываются в приличную сумму.

«Именно в этой зоне и происходят постоянные денежные потери», — рассказала TagilCity.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел.

Эксперт Полина Жолтикова высказала мнение, что многие люди довольствуются примерными прикидками своих доходов и расходов, не отслеживая реальное движение денег. Это порождает так называемую финансовую слепоту: мелкие, но регулярные траты остаются незамеченными и серьезно искажают реальное положение дел.

«Кроме того, нередко игнорируется фактор нерегулярных расходов, таких как ремонт, медицинские услуги или сезонные покупки», — заявляет ассистент кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ Полина Жолтикова.

Эксперт Оксана Иванова считает, что одна из самых недооцененных проблем — мелкие траты. Кофе на вынос, доставка еды, такси, подписки на сервисы — все это кажется мелочью. Но именно такие расходы составляют основную часть утечки денег из бюджета.

«По отдельности это кажется копейками, но в сумме за год может выходить в полноценный отпуск или хорошую подушку безопасности. Еще один момент — хранение денег на карте, с которой можно заплатить в один клик. Чем проще доступ, тем больше траты. Это не слабохарактерность, это психологическая закономерность», — утверждает генеральный директор АО «НПФ „Социум“ Оксана Иванова.

