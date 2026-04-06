Досрочное погашение ипотеки: в Госдуме раскрыли, почему сокращать срок выгоднее в 2,5 раза

У вас есть лишние полмиллиона рублей и ипотека? Поздравляю, вы стоите перед классической дилеммой: сократить срок кредита или уменьшить ежемесячный платеж. Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru расставил все точки над i. Если ваша цель — максимальная экономия на процентах, то выгоднее сокращать срок. Цифры говорят сами за себя: при досрочном погашении 500 тыс. рублей вариант с уменьшением срока экономит примерно 880 тыс. на процентах. А вариант со снижением ежемесячного платежа — всего 340 тыс. Разница более чем в два раза.

По его словам, сокращая срок, вы резко обрубаете годы, на которые банку начислялись бы проценты. Чем короче жизнь кредита — тем меньше вы переплачиваете. Но у медали есть другая сторона. Уменьшение ежемесячного платежа дает вам то, чего не даст сокращение срока — подушку безопасности. Представьте, что вы выбрали снижение платежа с 50 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц. Ваша обязательная нагрузка упала. И если завтра вы потеряете работу или заболеете, платить придется меньше — это снижает риск дефолта.

Но есть и третий, гибридный путь, который Чаплин считает оптимальным для многих. На бумаге вы оформляете снижение ежемесячного платежа. А по факту продолжаете вносить прежнюю сумму — те же 50 тыс. вместо новых 40. В итоге вы и подушку безопасности создали (в трудный месяц можете легально заплатить меньше), и фактически гасите кредит ускоренными темпами, приближаясь по эффекту к сокращению срока. Это как фитнес-клуб с заморозкой абонемента: вы тренируетесь интенсивно, но знаете, что в любой момент можете сбавить обороты без штрафов.

