«Человек с большой буквы»: руководитель из администрации Сургута погиб на СВО

Бывший замначальника Управления соцзащиты населения, опеки и попечительства по Сургуту и району Гиоргий Вешапидзе, который оставил занимаемую должность ради отправки в зону СВО, погиб во время выполнения боевого задания в возрасте 44 лет во вторник, 7 октября, сообщил muksun.fm.

По информации издания, Гиоргий Вешапидзе был штурмовиком. С начала спецоперации он занимался волонтерской деятельностью: помогал мирным жителям Донбасса и военнослужащим РФ, которые выполняли задания в зоне СВО. После одной из очередных миссий Вешапидзе решился подписать контракт с Минобороны России.

По данным издания, Гиоргий Вешапидзе работал тренером в центре плавания «Дельфин», руководил центром экстремальных видов спорта «Сибирский легион». После окончания спортивной деятельности устроился в сургутскую администрацию, где занимал разные должности: главного специалиста в департаменте образования, а после — в Управлении соцзащиты.

По данным издания, коллеги из администрации болезненно восприняли новость о гибели бойца. Его характеризируют как ответственного и порядочного человека. Близкие и обычные жители города соболезнуют семье военнослужащего.

«Человек с большой буквы, который обладал нравственными качествами- благородством, честностью, мужеством и настоящей, подлинной добротой», — отметила Олеся Ваширова.

Ранее сообщалось, что молодая учительница погибла по пути на работу от удара ВСУ.