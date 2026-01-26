Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в чем польза закона о профилактике уклонения от защиты страны, который предложен для рассмотрения депутатам ГД.

Депутат высказал мнение, что новая инициатива поможет препятствовать уклонизму и распространению искаженных фактов о нашей истории. На протяжении нескольких десятилетий, еще со времен перестройки, разные так называемые публицисты затеяли «открывать глаза» на достижения нашего народа, в том числе военные.

«Журналистов» и «правозащитников» готовили и финансировали иностранные организации, подталкивали распространять отъявленные бредни о защитниках Родины — прямо по заветам германских нацистов: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят.

После начала СВО, по словам Толмачева, многие маски были сброшены, «голоса свободы» умолкли, но все-таки кое-что еще осталось. Отдельные «правдорубы» продолжают дискредитировать военных прошлого и настоящего, как и саму службу.

«Законопроект создает правовую основу для того, чтобы правоохранители могли реагировать на подобные действия и предотвращать нарушения, а также могла проводиться системная профилактическая работа», — заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат ГД от Московской области.

Законопроект позволит впоследствии разработать ее виды и инструменты, наладить взаимодействие с теми, кто будет осуществлять мероприятия в ее рамках. Появится возможность правового регулирования профилактики, а также выявления нарушителей и пострадавших. Всегда лучше позаботиться о предотвращении преступления, чем разбираться с последствиями — в этом законопроект и поможет.

Ранее депутат Толмачев рассказал, что нейросети могут использовать в России для блокировки VPN.