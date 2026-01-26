Искусственный интеллект против VPN: депутат ГД сообщил, что нейросети будут выявлять и блокировать сервисы

Депутат Госдумы Александр Толмачев рассказал REGIONS, что Роскомнадзор будет блокировать VPN с помощью ИИ.

Депутат пояснил, что использование нейросетей позволит защитить пользователей от негативного контента и блокировки VPN. Александр Толмачев отметил, что многие россияне используют сервисы в целях, которые не нарушают законодательство РФ.

По данным депутата, встречаются и другие ситуации: с помощью сервисов свою деятельность активно ведут мошенники, незаконно функционируют онлайн-казино, попадают в открытый доступ экстремистские материалы, набирают обороты площадки по торговле запрещенными препаратами и не только.

Депутат высказал мнение, что в настоящее время установить VPN беспроблемно могут несовершеннолетние пользователи, которые оказываются беззащитными перед злоумышленниками.

«Число сервисов и путей обхода защитных мер растет в геометрической прогрессии, поэтому пора задействовать ИИ. Это как раз его „поле боя“», — отметил Толмачев.

Ранее сообщалось, что РКН ограничил возможность обхода блокировок интернета через VPN.