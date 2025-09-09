Чем грозит россиянам заморозка строительства? Эксперты предупреждают о резком росте цен на жилье

В Краснодаре активно обсуждают инициативу временно ограничить выдачу разрешений на строительство новых жилых комплексов. Эксперты рассказали, как запрет на строительство домов отразится на обычных гражданах, сообщил kubanpress.ru.

Урбанист Сергей Пивоваров высказал мнение, что ограничения могут привести к более сбалансированному развитию рынка недвижимости. Эксперт считает, что в последние годы на территории города появлялось большое количество жилых комплексов. Город разрастался стремительно быстро. По мнению специалиста, в итоге инфраструктура стала не соответствовать нуждам большого населенного пункта.

«Краснодару действительно нужна передышка», — считает урбанист Сергей Пивоваров.

Эксперт по недвижимости Наталья Соколова рассказала, что в город приезжает много переселенцев и мигрантов. Они нуждаются в жилье, поэтому долгосрочная пауза негативно отразится на местном рынке недвижимости. В случае отсутствия на протяжении пяти лет новых проектов есть вероятность, что стоимость жилья заметно повысится.

По информации издания, в ближайшие три или четыре года дефицит на недвижимость не ожидается. Покупатели смогут подобрать подходящий вариант. Запасы нераспроданного жилья достигают 68%.

