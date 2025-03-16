Чемпион ОИ Васильев посоветовал главе МОК Баху обратиться к психиатру

По данным издания, таким образом спортсмен отреагировал на обвинения в адрес России. По мнению Баха, перед Олимпиадой в Париже Россия целенаправленно распространяла фейковые новости, которые спровоцировали обсуждение гендерного скандала. В нем принимали участие женщины-боксеры. Речь идет об Играх-2024.

Дмитрий Васильев высказал мнение, что виновником конфликта можно считать именно Баха. Он, занимая руководящую должность в МОК, не препятствовал участию гендерного спортсмена. В итоге мужчина бил женщин.

«Бах же сваливает все на Россию, хотя это мы как раз открыли миру глаза на то, что это недопустимые вещи», — отметил олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Спикер напомнил, как Томас Бах просил разъяснить ему разницу между женщинами и мужчинами. Российскому спортсмену такой вопрос позволяет усомниться в трезвости ума заявителя. Дмитрий Васильев отметил, что стоит учитывать возраст Баха. Он допустил, что президенту МОК стоило бы обратиться к психиатру.

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскритиковали слова Туска о победе теннисистки Андреевой.