В Госдуме раскритиковали слова Туска о победе теннисистки Андреевой

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска после победы российской теннисистки на турнире в Индиан-Уэллсе являются националистическим проявлением. Таким мнением с ТАСС поделилась олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.

Ранее Туск остался недовольным результатами полуфинального матча на турнире WTA, в котором российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над польской спортсменкой Игой Свентек. Также в матче 1/2 финала победила белоруска Арина Соболенко, разгромив американку Мэдисон Киз.

Премьер отметил, что победа российских и белорусских теннисисток в полуфинале над представителями Польши и США не радует его. Он подчеркнул, что Андреева и Соболенко показали сомнительный результат на этом турнире.

«Понятно, что человеку не нравится, когда спортсмена из его страны обыгрывают, тут ничего не сделать — это спорт, но он указывает именно на то, что его соотечественницу обыграла россиянка, а это уже национализм чистой воды», — отметила Журова.

Она подчеркнула, что Туску следует ругать Международную федерацию тенниса (ITF), которая по спортивному принципу допустила российских и белорусских спортсменов к участию в турнире. По мнению Журовой, подобные заявления представителей Польши идут вразрез с принципами fair play.

В воскресенье, 16 марта, Андреева и Соболенrо встретятся в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку россиянке Мирре Андреевой после проигрыша на турнире WTA.