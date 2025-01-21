Чемпион UFC Двалишвили признался, что обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили в интервью YouTube-каналу The Ariel Helwani Show признался, что обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым. По мнению боксера, в противном случае он не смог бы участвовать в бое.

Грузинский боец рассказал, что незадолго до поединка врезался в лестницу и получил множественные порезы. Травмы остались на правой ноге. Раны не заживали длительное время. Боец высказал мнение, что в Калифорнии спортсменов оценивает строгая комиссия. Он переживал, что может быть не допущенным к участию. Боец решился на хитрость.

По словам боксера, представитель комиссии попросил показать ему голень. Спортсмен поднял штанину на левой ноге. Член комиссии продолжил задавать вопросы. Потом попросил показать вторую голень.

«И я снова показал ему левую ногу, после чего он так и не узнал о порезе», — признался боец.

Мераб Двалишвили отметил, что на травмированную ногу пришлось наложить 27 швов. Он опубликовал в соцсети фото своей ноги до и после помощи медиков. Спортсмен также разместил видео.

MMA Junkie отметило, что в бою на UFC 311 боец одержал победу, несмотря на порезы на ноге. По мнению издания, есть все основания предполагать, что грузинский боец станет доминирующим чемпионом в своей весовой категории.

Ранее Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи получившему травму Царукяну.