Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи получившему травму Царукяну

Спортсмен из Дагестана Хабиб Нурмагомедов считает, что снятый из-за травмы с поединка UFC Арман Царукян сумеет восстановиться и продолжить свою карьеру. Сообщение об этом организация выложила в социальных сетях.

Известный боец UFC прокомментировал замену противника Махачева в предстоящем поединке. Вместо Армана Царукяна, который был снят с состязаний из-за травмы спины, на ринг выйдет бразилец Ренато Мойкано. Нурмагомедов заявил, что такое бывает в спорте. Например, он сам в 2017 году прерывал на время свою карьеру.

«Я просто хочу пожелать ему всего наилучшего. Он должен пережить эту ситуацию и вернуться», — указал спортсмен.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедова сняли с авиарейса в США. У него якобы произошел конфликт со стюардессой. Спортсмена попросили пересесть в другое место, и атлет заявляет, что члены экипажа с самого начала вели себя агрессивно и были настроены на конфликт.