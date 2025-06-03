«Черешневая кома»: кемеровчане шокированы ценами на ягоды

«Корреспондент Сибдепо прошелся по торговым точкам Кемерова, попробовал ягоду на вкус и третий день находится в черешневой коме», — указано в статье.

Корреспондент Сибдепо посетил торговые точки Кемерово, чтобы сравнить стоимость ягод. В одной из фруктовых лавок был всего один ящик с черешней. Покупатели столпились, чтобы им хватило ягод. Горожанка рассказала, что, несмотря на высокую стоимость, хочется порадовать себя вкусным и полезным лакомством. Стоимость черешни в лавках варьируется от 490 до 690 руб.

По данным издания, на рынке черешню можно приобрести по разной стоимости. Минимальная цена — 650 руб., максимальная — 800 руб. Продавец рассказал, что высокие цены связаны с неурожаем. Некоторые продавцы с неодобрением относились к просьбе корреспондента попробовать одну ягоду. В магазинах ягоды также предложены в широком ассортименте. В некоторых торговых точках они уже гниют. Стоимость самой дорогой черешни достигает 900 руб. При желании можно воспользоваться службой доставки. Например, в «Самокате» 200 грамм ягод стоит 199 руб.

Ранее диетолог Тараско рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как выбрать свежие и сладкие ягоды черешни.