Сезон черешни и абрикосов: как выбрать спелые фрукты в магазине или на рынке и кому они противопоказаны

Традиционно с конца мая до начала июля длится сезон черешни и абрикосов. Покупая фрукты на рынках или в магазинах, стоит обратить внимание на их внешний вид, чтобы плоды оказались не только сладкими, но и свежими. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Анастасия Тараско, добавив, что есть черешню и абрикосы можно не всем.

Как выбрать спелые плоды

В магазине или на рынке стоит ориентироваться на внешний вид фруктов и ягод. Наличие плесени, повреждений или неприятного запаха должно остановить от покупки, отметила Тараско.

По ее словам, хранить абрикосы и черешню следует в холодильнике. Перед употреблением плоды необходимо хорошо промыть чистой водой из-под крана и удалить видимые загрязнения, не используя специальных чистящих средств.

Сколько можно съесть

Рассчитать допустимую порцию абрикосов или черешни поможет принцип гарвардской пищевой тарелки, где половину занимают овощи и фрукты, которые могут быть любыми — на вкус каждого, отметила диетолог.

«Соблюдайте правила здоровой гарвардской тарелки, но на сезон можно половину заполнить любимыми фруктами, ягодами и овощами. Если вам действительно это вкусно, вы получаете удовольствие от потребления черешни, то — пожалуйста. Этот период не будет длиться долго, потом естественным путем нужно будет добавлять остальные овощи, зелень и фрукты — начнется другой сезон», — объяснила Тараско.

Длительный период заменять все овощи и фрукты, например, только на черешню не стоит, так как в ней не содержится всех необходимых витаминов и микроэлементов. Но за две недели, пока длится сезон, дефицита и связанных с ним серьезных нарушений не возникнет, считает врач.

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Противопоказания

Наслаждаться черешней и абрикосами в сезон можно не всем, предупредила диетолог. Противопоказания распространяются на людей с аллергией или пищевой непереносимостью на эти продукты. Кроме того, осторожность стоит проявить при наличии поллиноза — аллергии на цветение, особенно деревьев.

«При поллинозе может встречаться перекрестная аллергия на косточковые. Так, при употреблении абрикоса у человека возникает аллергическая реакция, но это связано не с самим абрикосом, а с другим аллергеном. Такое встречается и зависит от вида абрикосов, то есть аллергия возникает не на все, но если такое происходит, то тоже будет противопоказанием», — сообщила врач.

Также свежие абрикосы и черешня не рекомендованы во время обострения хронических или острых заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Например, при обострении панкреатита овощи и фрукты следует употреблять только после термической обработки. В свежем виде плоды также противопоказаны при ротавирусе, остром расстройстве пищеварения, продолжила Тараско, можно заменить их на компот. Возвращать свежие фрукты в рацион лучше в небольшом количестве после того, как заболевание перейдет в ремиссию.

«Следует помнить, что свежие овощи и фрукты содержат большое количество фруктозы, кислот и могут избыточно стимулировать пищеварение, провоцируя расстройство стула. В этом случае, конечно, количество нужно уменьшать и дозировать — особенно у детей», — заключила специалист.

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