«Через 10-14 дней после высадки»: садовод объяснила дачникам Подмосковья, чем и когда подкармливать капусту

Капуста по праву считается одной из самых прихотливых огородных культур. Без продуманной системы удобрений рассчитывать на тугие и увесистые кочаны практически не приходится. Ключевое значение здесь имеет учет фаз развития растения и грамотный подбор питательных составов. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала садовод Екатерина Рассадина.

Как отмечает эксперт, капуста начинает активно потреблять полезные вещества с самого старта вегетации. При дефиците питания кочаны могут вовсе не завязаться, а листва останется бледной и ослабленной. Простого полива водой недостаточно — все необходимые элементы культура извлекает из почвы, и если грунт беден, рассчитывать на хороший урожай не приходится.

Рассадина подчеркивает: уже спустя несколько недель после перемещения рассады на грядки растениям требуется дополнительное питание. В этот период особенно важен азот, который способствует наращиванию плотной листовой массы.

«На старте капусте нужно дать толчок для роста, и без азота это сделать невозможно. Главное — не переусердствовать, иначе капуста будет наращивать листья в ущерб формированию кочана», — объяснила эксперт.

Первую подкормку, по словам садовода, обычно проводят через полторы-две недели после высадки в открытый грунт. Для этого подходят как минеральные комплексы, так и органика — например, настой коровяка или травяные настои.

«В открытый грунт капусту высаживают в конце мая. В начале июня ей обязательно нужна подкормка. Обычно разводят 10 г мочевины и 10 г хлористого калия в 10 л воды, размешивают и вносят из расчета 500 мл раствора под каждое растение», — рекомендовала Рассадина.

В дальнейшем схема питания меняется. На этапе формирования кочана капусте требуются фосфор и калий. Эти элементы обеспечивают плотность вилков и улучшают их вкусовые характеристики. Если пренебречь калийными подкормками, кочаны вырастут рыхлыми и будут плохо храниться.

Садовод также акцентирует внимание на правилах внесения удобрений. Минеральные и органические составы стоит чередовать, соблюдая интервал не менее полутора-двух недель. Жидкие растворы необходимо вливать строго под корень, избегая попадания на листовые пластины.

«Подкормки лучше проводить после полива или дождя, чтобы питательные вещества быстрее усваивались и не обжигали корни. Важно следить за дозировкой, потому что избыток удобрений приводит к растрескиванию кочанов. Перекармливать нельзя», — отметила она.

Ранее эксперт Коростелева назвала идеальный набор разных сортов картофеля