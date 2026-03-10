Не всякая картошка годится для пюре: эксперт развеяла главный миф дачников

Универсального картофеля, который одинаково хорош и для жарки, и для пюре, не существует — это распространенный миф, который ежегодно опровергается дачниками. Такое мнение в беседе с REGIONS высказала технолог продукции общественного питания Анастасия Коростелева.

По словам эксперта, стратегия «один сорт на все случаи жизни» обречена на провал. Чтобы блюда получались такими, как задумано, под каждую кулинарную задачу нужно подбирать свой тип клубней. Для жарки, например, лучше брать сорта с плотной мякотью и невысоким содержанием крахмала. Они не разваливаются на сковороде и дают аппетитную золотистую корочку.

Фото: [ Медиасток.рф ]

«Из того, что легко найти в продаже, я бы для жарки назвала „Ред Скарлетт“, „Гала“, „Ривьера“, из более поздних — „Агриа“, „Сатурна“. У этих сортов плотная мякоть, ломтики хорошо держат форму, а картофель фри получается с сухой корочкой, без лишнего масла. Если семья любит жареную картошку, имеет смысл посадить хотя бы одну грядку именно таких сортов, а не ждать чуда от первого попавшегося семенного материала», — отметила технолог.

Совсем другие требования к картофелю, предназначенному для пюре. Здесь нужны крахмалистые сорта — они отлично развариваются и превращаются в воздушную, нежную массу. Отдельная история — картошка для запекания. В духовке или в запеканке клубни должны сохранять форму, но при этом оставаться мягкими и рассыпчатыми внутри.

Фото: [ Медиасток.рф ]

«На пюре лучше закладывать сорта вроде „Адретта“, „Беллароза“, „Гулливер“, „Синеглазка“. Они более мучнистые, при варке клубни слегка растрескиваются, но именно из них выходит то самое мягкое, нежное пюре без резиновой тянучести. Многие дачники ругают пюре из плотных сортов, хотя проблема не в рецепте, а в неправильно выбранном картофеле», — акцентировала эксперт.

Чтобы каждый год не разочаровываться в урожае, Коростелева советует дачникам заранее планировать посадки. Минимальный набор — два-три разных сорта. Например, для жарки подойдут «Ред Скарлетт» или «Гала», для пюре — «Адретта» или «Беллароза», а для запекания — проверенные «Невский» или «Удача». Тогда в погребе будут лежать не компромиссные клубни, а картофель строго под конкретные блюда.

Фото: [ Медиасток.рф ]

«Для духовки хорошо работают сорта средней развариваемости: „Невский“, „Коломбо“, „Удача“, „Розара“. Внутри они получаются мягкими, а снаружи успевают подрумяниться. Такой картофель удобно использовать и как гарнир, и как основу для запеканок, когда важно, чтобы кусочки не расползались в кашу», — пояснила Коростелева.

Ранее сообщалось, что агроном Пуронен назвала сроки высаживания рассады в грунт в Подмосковье.