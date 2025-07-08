Через 15 лет после развода мужчина из мести сломал автомобиль бывшей супруги

В ГУ МВД по ХМАО проинформировали, что по факту порчи имущества жительницы Пыть-Яха возбуждено уголовное дело, сообщил muksun.fm. Предполагаемый нарушитель — бывший супруг пострадавшей, с которым она развелась 15 лет назад. Правоохранители отметили, что ему грозит лишение свободы.

По информации издания, мужчина негативно отреагировал на решение о разводе. На протяжении 15 лет он периодически совершал попытки общаться с бывшей супругой. Женщина не шла на контакт. После очередного сообщения она решила заблокировать контакт в мессенджере. Когда она обнаружила на своем автомобиле повреждения — сломанные ручки — поняла, что так ей мстит бывший супруг.

По информации ГУ МВД по ХМАО, подозрения женщины подтвердились. Ранее судимый бывший супруг признался в содеянном. Он рассказал, что эмоционально воспринял блокировку аккаунта. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, открутил ручки автомобиля. Сумма ущерба составила 21 тыс. руб. Мужчину задержали.

«Дознавателем ОМВД России по г. Пыть-Яху возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — сообщил телеграм-канал УМВД России по ХМАО — Югре.

По данным ведомства, в рамках меры пресечения гражданину выбрали нахождение под подпиской о невыезде. Суд вправе назначить до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что новокузнечанка после расставания с парнем расклеила листовки с его фото и оскорблениями.