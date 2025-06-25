Новокузнечанка после расставания с парнем расклеила листовки с его фото и оскорблениями

Житель Новокузнецка обратился в прокурору с заявлением против своей бывшей возлюбленной, которая расклеивала по городу провокационные листовки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что после расставания девушка была обижена. В марте 2025 года она расклеила по городу листовки с фотографией своего бывшего возлюбленного. Под фотографией были подписаны различные непристойные замечания. Установлено, что девушка действовала, руководствуясь чувством мести. Молодой человек обратился в прокуратуру.

По информации ведомства, после поступления заявления сотрудники провели проверку, по итогу которой было возбуждено дело об административном правонарушении. Поводом стали оскорбления в адрес молодого человека. В ведомстве проинформировали, что материалы дела передали в суд. Девушку привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей штраф в размере 3 тыс. руб.

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