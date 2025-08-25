Через год после остановки стройки парка «Каменка» горожане жалуются на вонь и мусор

Реализацию проекта затапливаемого парка «Каменка» в Дзержинском районе прекратили год назад по причине срыва работ со стороны подрядчика. Анонсировалось, что проект станет уникальным для России. Горожане рассказывают, в что в настоящее время место по-прежнему заброшенное, сообщил atas.info.

По информации издания, территория парка выглядит неухоженно. Вода заросла тиной, установлены строительные конструкции, лежат разбросанные материалы. На неасфальтированной дороге образуются лужи, напоминающие небольшое болото. Часть дороги потрескалась.

По данным издания, на выполненные работы и приобретенные строительные материалы уже потратили 400 млн руб. Жители вынуждены проходить мимо территории будущего парка. Они отмечают, что по всей территории разрыты траншеи. Из них виднеются провода. Траншеи быстро заполняются водой. Некоторые горожане в соцсетях предполагают, что парк специально не достроили. Таким образом «отмыли деньги» или освободили удобное место для другой застройки. В одном из отзывов указано, что вся территория парка — это горы строительного мусора.

«Это опасное место для прогулки с детьми, везде ямы. Одна очень глубокая находится прямо на дорожке, под фонарем, и туда легко попасть ребенку или оступиться взрослому и сломать ногу», — делится впечатлениями от посещения Нина Саттарова.

