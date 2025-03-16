Черное море и Запорожская АЭС: Уиткофф поделился подробностями переговоров с РФ

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS рассказал, что в рамках контактов по Украине обсуждается договоренность о Черном море.

Спецпосланник отметил, что России и Украине предстоит решить множество вопросов относительно того, как страны урегулируют конфликт. Некоторые темы были затронуты во время американо-российских встреч.

Стив Уиткофф высказал мнение, что каждая тема имеет большое значение для дальнейшего партнерства стран. Так, на освобожденной Россией территории расположена Запорожская АЭС. Объект снабжает электричеством жителей Украины. По мнению спикера, важно обсудить, как будет осуществляться подача электроэнергии после наступления мира. Стив Уиткофф также напомнил, что России и Украине важно обсудить, кто получит выход к Черному морю.

«Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня», — сказал Уиткофф в интервью телеканалу CBS.

По мнению спикера, ужасно то, что жители приграничных регионов России и Украины начали драться друг с другом. Главная цель мирного соглашения — прекратить конфликт ради мирного населения.

Ранее сообщалось, что США могут принять меры против РФ при отказе от режима прекращения огня на Украине.