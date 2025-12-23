Черный день в Тайге: масштабное ЧП оставило без света и тепла десятки тысяч жителей и больницы

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале прокомментировал ЧП в Тайге, из-за которого город остался без света и тепла, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в результате аварийного отключения электроэнергии в городе остались без электроснабжения 10 455 абонентов (бытовых потребителей) и 64 социально значимых объекта. В числе последних — две городские больницы, девять общеобразовательных школ, 11 детских садов, 24 котельные и 18 объектов, обеспечивающих водоснабжение.

«Электроснабжение восстановили! Котельные запустили! Подняли температуру в больнице до +18 °C, в поликлинике до +22 °C. Температура теплоносителя постепенно повышается. Подача тепла 50 °C, норматив 64 °C», — проинформировал губернатор.

Для оперативной помощи населению был налажен подвоз генераторов и организована выдача портативных обогревательных приборов. На данный момент обращения от граждан, нуждающихся в подобной помощи, не зафиксировано.

В связи с произошедшим запланировано проведение служебного расследования. Его целью станет всесторонний разбор причин аварии, формулировка выводов, определение мер по недопущению подобных ситуаций в будущем, а также установление степени ответственности лиц, причастных к возникновению чрезвычайной ситуации.

По данным издания, подобное масштабное отключение в регионе в нынешнем сезоне происходит не в первый раз. Жители Юрги остались без света и тепла около двух недель назад.

Ранее сообщалось, что ДТП оставило без отопления 7 тыс. жителей Приморья.