Русский Халк и Андрей Сухин: в Люберцах пройдет мотивационная тренировка для юных спортсменов

В Люберцах состоится мотивационная тренировка для воспитанников местной спортивной школы олимпийского резерва (СШОР), наставниками которой станут заместитель президента Федерации силового экстрима России, рекордсмен мира Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и актер, певец, фитнес-тренер Андрей Сухин, сообщил REGIONS.

Сергей Агаджанян рассказал REGIONS, что под его руководством пройдет разминка. Затем участников ожидает показ экстремального силового шоу. Андрей Сухин продемонстрирует комплекс упражнений на все группы мышц без отягощений. Актер также исполнит свою патриотическую песню «Русский Характер».

Силовой номер Русского Халка станет ярким завершения мероприятия. В процессе реализации номера помощник, расположившийся на грудной клетке артиста-силача, станет совершать подпрыгивающие движения в тот момент, когда резиновая грелка будет накачиваться воздухом вплоть до ее разрыва. Данный трюк позиционируется авторами как претензия на неофициальное достижение в жанре сценического экстрима.

По словам организаторов, цель мероприятия — мотивировать юных спортсменов преодолевать трудности, с которыми они сталкиваются на пути к победе. Подобная черта позволит также добиваться высоких успехов в учебе.

Дата проведения мероприятия — 12 февраля. Начало — 11:00. Возрастное ограничение мероприятий: 0+.

Ранее сообщалось, что Люберцы вошли в тройку округов-лидеров в Подмосковье по числу знаков ГТО.