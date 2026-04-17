«Чертов орех» родом из Африки и Азии: опасное растение с «дьявольским» названием обнаружили в Подмосковье

Заместитель начальника 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко обратил внимание жителей Дубны на потенциально опасную находку. Спасатель предостерег горожан от так называемого чертова ореха, который можно встретить в водах Московского моря, сообщил REGIONS.

Проценко пояснил, что речь идет о растении под названием рогульник плавающий. Обычно оно произрастает в юго-восточной части Африки и в Азии. Однако, как отметил спасатель, иногда этот вид встречается и в Центральной России. В частности, рогульник был замечен в Иваньковском водохранилище, которое в народе нередко называют Московским морем.

«Крайне травмоопасное растение, будьте осторожны», — отметил Проценко.

При этом Александр Проценко добавил любопытный факт. В Китае, по его информации, мягкую сердцевину рогульника используют для приготовления различных блюд. В связи с этим спасатель с иронией обратился к жителям Дубны. Он призвал их употреблять «чертовы орехи» в пищу, чтобы таким образом «освободить Иваньковское водохранилище» от этого растения.

