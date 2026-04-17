Местный житель подмосковного Ногинска Игорь Погорелов получил штраф за использование мобильного телефона во время вождения. По его словам, гаджета в руках у него не было — мужчина просто почесал бороду. Теперь автомобилист пытается оспорить постановление автоматической системы фиксации, сообщил REGIONS.

По словам горожанина, инцидент произошел на трассе М7, когда водитель возвращался в Ногинск. По его утверждению, в какой-то момент он почувствовал зуд и машинально поднес руку к лицу. Этого естественного жеста, как сообщил сам Погорелов, оказалось достаточно, чтобы камера зафиксировала «нарушение». На снимке, приложенном к постановлению о штрафе, видно, что рука водителя находится в районе уха или подбородка. Однако, как подчеркивает мужчина, самого мобильного устройства на фотографии не видно.

Игорь рассказал, что решил не оставлять дело без внимания и уже подал жалобу. В ней он указал, что его действия были вызваны естественным физиологическим дискомфортом.

«Я был в шоке, когда получил штраф. Точно знаю, что не говорил по телефону — в тот момент я даже не брал его в руки. Просто почесал бороду, и все! Это же не преступление!» — возмущается Игорь.

Автоюрист Иван Баранов рассказал REGIONS, что согласно пункту 2.7 Правил дорожного движения РФ, водителю категорически запрещено пользоваться во время движения телефоном, который не оборудован специальной гарнитурой, позволяющей вести разговор без помощи рук. За нарушение этого запрета статьей 12.36.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. руб.

«В жалобе стоит указать на отсутствие самого телефона на фото — если камера зафиксировала только положение руки, это неполноценное подтверждение нарушения. Можно пояснить также, например, что водитель почесал ухо, шею, поправил волосы или очки», — отметил Баранов.

Автоюрист также напомнил о процедуре обжалования. У водителя есть всего 10 календарных дней с момента получения постановления на руки, чтобы подать жалобу. Сделать это можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», на официальном сайте суда по месту совершения предполагаемого нарушения или лично в подразделении ГИБДД.

Советы юристы

1. Указать на отсутствие устройства. Если на снимке зафиксирована лишь кисть руки, а самого гаджета не видно, это становится серьезным доводом в пользу водителя, пояснил юрист. В жалобе можно объяснить, что человек поправлял очки, волосы или, как в случае с Игорем Погореловым, чесал лицо — то есть совершал действия, никак не связанные с мобильным телефоном.

2. Собрать подтверждающие материалы. Согласно рекомендации специалиста, помогут три вида доказательств. Во-первых, показания пассажиров, которые находились в салоне и могут подтвердить отсутствие звонков. Во-вторых, запись с видеорегистратора. В-третьих, детализация звонков от оператора сотовой связи — этот документ способен подтвердить, что в момент фиксации никаких вызовов или сеансов передачи данных не было.

3. Не признавать вину досрочно. Оплаченный штраф, если он перечислен без специальной пометки об обжаловании, может быть истолкован как согласие с нарушением, предупреждает юрист. Вернуть деньги после этого будет значительно сложнее.

«Практика по таким делам неоднозначна. Часто суды встают на сторону ГИБДД, доверяя технике. Однако если на фото действительно нет телефона, а вы подготовили грамотную аргументацию, шансы на отмену постановления велики», — резюмировал Иван Баранов.

