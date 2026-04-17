В Одинцово наполовину завершили капремонт Звенигородского филиала Красногорского колледжа

На Нахабинском шоссе, д. 15, в Звенигороде городского округа Одинцово продолжается капитальный ремонт филиала «Красногорского колледжа», строительная готовность объекта превысила 53%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 60 человек и две единицы техники. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь объекта составляет более 6 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только. Ремонт завершат до конца 2026 года.

