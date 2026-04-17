СМИ узнали о радикальных перестановках в руководстве тольяттинской «Лады»

В тольяттинской «Ладе» грядут серьезные изменения в тренерском штабе и менеджменте клуба, сообщает «Чемпионат».

По данным портала, новым главным тренером команды КХЛ будет назначен Павел Зубов. В минувшем сезоне он поработал главным в ХК «Рязань-ВДВ», а также ассистентом в «Ладе». Указывается, что контракт Зубова составлен таким образом, что в случае увольнения ему будет полагаться компенсация не за весь срок соглашения, а только за три месяца.

Прежний главный тренер «Лады» Павел Десятков на аналогичные условия не согласился.

Новым генеральным менеджером тольяттинского клуба будет назначен Рафик Якубов, работавший спортивным директором «Динамо». Помогать ему будет известный в прошлом хоккеист, олимпийский чемпион Иван Телегин.

