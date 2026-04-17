Искусственный интеллект выявил 97 большегрузов-нарушителей в Московской области

С ноября 2025 года в регионе активно применяют технологии искусственного интеллекта для борьбы с нарушениями правил парковки большегрузного транспорта. Система успешно выявляет автомобили, которые незаконно занимают пространство во дворах и на внутриквартальных территориях.

По данным пресс‐службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, за период работы зафиксировано 97 подобных нарушений. По результатам проверок вынесли 31 постановление, а общая сумма наложенных штрафов достигла 93 тыс. руб.

Как работает система контроля: каждые 2 часа ИИ автоматически получает фотографии с камер, входящих в систему «Безопасный регион». Нейросеть тщательно анализирует каждый кадр — ее задача состоит в том, чтобы определить, есть ли на снимке большегрузные автомобили, находящиеся на запрещенной территории дольше 60 мин.

Если нарушение обнаружено, алгоритм сохраняет изображение с места нарушения, распознает государственный номер транспортного средства и передает собранные данные в Систему автоматизированного административного производства. Далее СААП запускает процесс установления владельца автомобиля: отправляет соответствующий запрос и направляет материалы ответственному сотруднику для проверки. После подтверждения факта нарушения выносится постановление об административном правонарушении.

