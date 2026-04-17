Специалисты «Мособлгаза» подготовят мемориалы Подмосковья ко Дню Победы

Специалисты «Мособлгаза» в рамках подготовки ко Дню Победы проведут комплексное техническое обслуживание мемориальных комплексов с Вечным огнем. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В Подмосковье на природном газе работает 71 мемориальная установка, из них 58 обслуживает «Мособлгаз». Подготовку объектов к празднику завершат до конца апреля. В ряде округов работы уже проведены.

«Мемориалы с Вечным огнем в Подмосковье — это священный символ, связывающий поколения. Бесперебойная подача газа к ним — наш долг перед историей и теми, кто отдал свои жизни за Родину», — подчеркнул глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

