Цымбалюк-Романовская высказалась о браке Бероева и балерины с 27-летней разнице в возрасте

Недавняя женитьба 48-летнего актера Егора Бероева на 21-летней возлюбленной-балериной Анне Панкратовой вызвала бурные дискуссии в обществе и разделила мнения поклонников на два лагеря: одни поздравляют пару и не видят в разнице возраста ничего предосудительного, другие же критикуют актера и считают такой союз неравноправным.

В центр этой полемики неожиданно попала экс-возлюбленная Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, сообщает Super.ru. Она, как никто другой, знает, что такое пристальное внимание прессы к личной жизни.

Цымбалюк-Романовская, комментируя ситуацию, заявила, что она лично не видит никакой проблемы в 27-летней разнице в возрасте между супругами, потому что каждый человек имеет право самостоятельно строить свою жизнь и демонстрировать свои достижения.

Фото: [ соцсети ]

«Это всегда было. Каждый человек сам строит свою жизнь и демонстрирует свои качества, профессиональные достижения. Интерес к личной жизни я не понимаю категорически», — отметила Виталина.

Однако, как ни странно, ее заинтересовало другое — резкое изменение в поведении самого Бероева, который, по ее словам, после свадьбы стал гораздо более публичным, чем раньше.

Цымбалюк-Романовская отметила, что актер, который прежде вел довольно закрытый образ жизни и редко делился личным, теперь часто выходит в свет со своей молодой супругой, охотно позирует фотографам и регулярно публикует их совместные снимки в социальных сетях.

Для взрослого человека, как подчеркнула она, такое поведение выглядит, по меньшей мере, странным, ведь обычно с возрастом люди стремятся к большей приватности, а не к демонстрации своих отношений на каждом шагу.

Напомним, Егор Бероев впервые появился на публике со своей новой избранницей на презентации фильма «Кукла», в котором балерина сыграла одну из главных ролей, и с тех пор пара не скрывает своих чувств, регулярно посещая светские мероприятия и радуя поклонников совместными фотографиями. Ранее актер был женат на Ксении Алферовой, которая тоже прокомментировала новый брак экс-супруга.

