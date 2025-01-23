Червяк в стакане и таракан в еде: оренбуржцы оставляют отзывы о кафе

Оренбуржцы оставляют отзывы о кафе и ресторанах региона на Яндекс.Картах, сообщил 56orb.ru.

Редакция 56orb.ru изучила отзывы жителей и составила рейтинг ресторанов Оренбурга. Многие заведения отвечают современным стандартам. Посетителям предлагают различные вкусные блюда. Помещения красиво декорированы, а стол необычно сервирован. Однако некоторые отзывы вызывают недоумение.

Так, горожанин Алексей поделился впечатлением от посещения итальянского ресторана. По его словам, в стакане плавал маленький червяк. Один из клиентов торговой точки, которая специализируется на японской кухне, пожаловался на плохое обслуживание. Он утверждает, что вместо восьми приборов в заказ положили пять. Однако самым неприятным моментом, по словам горожанина, стало обнаружение таракана в ролле.

Редакция также обратила внимание, что часто горожане оставляют кардинально противоположные отзывы об одном и том же заведении. Например, оренбуржец Александр посетил грузинский ресторан. Он написал, что остался доволен вкусовыми качествами хачапури и салата с хрустящими баклажанами. По данным издания, об этом же заведении горожанин Роман оставил негативный комментарий.

«Принесли хинкали, которые были просто сухими. Жене принесли салат с баклажанами, в котором было сплошное растительное масло. Не советую. Забегаловка», — отметил горожанин Роман.

Редакция нашла два разных отзыва о еще одном заведении. Так, один посетитель высоко оценил хинкали из тонкого теста. Другой горожанин отметил, что в хинкалях отсутствовал бульон и практически не было мяса.

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