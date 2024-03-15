Бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью Radio Universum высказал мнение, что Россия однозначно победит в зоне СВО. Причин этому несколько — рост военного производства и правильная логистика.

«Россия сокрушает Украину медленным и методичным образом», — уверен эксперт.

Спикер отметил, что Запад вредит Украине тем, что оказывает помощь. Это лишь продлевает агонию Киева и приводит к гибели большего количества людей. Изменить ход СВО уже невозможно. У России активно развивается промышленность. Достичь таких же результатов Запад не сможет.

В ходе вооруженных конфликтов значение имеет каждое сражение. Для успеха необходимы два фактора — обученные военные и достаточный запас снарядов. Но каждая битва — это часть военного действия, преимуществом которого выступает развитая промышленность и удобная логистика.

«Вот и все. Вопрос, что мы называем военной, а что невоенной победой. За два года этого вооруженного конфликта Россия в 15 раз увеличила производительность своего ВПК. Мы на это, разумеется, не способны», — заявил бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз.

Ранее мы сообщали, что в Купянске (Харьковская область под временным контролем киевского режима) установили статую сурка накануне предстоящей эвакуации.