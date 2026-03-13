Четверо детей, двое бывших мужей и 350 тыс. руб. от государства: россиянка ответила в суде за невнимательность

В Мариинске завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 30-летней предпринимательницы, обвинявшейся в мошенничестве при получении государственной социальной помощи. Официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев поделился подробностями истории, опубликованной в телеграм-канале ведомства, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Женщина работала в бьюти-сфере как самозанятая. Она специализируется на наращивании ресниц и контурной пластике губ. В 2024 году решила расширить свой бизнес с помощью бюджетных средств. Для этого через портал «Госуслуги» она оформила заявку на заключение социального контракта. Заявительница скрыла сведения о регулярных алиментных поступлениях от двух бывших мужей и попала в категорию малоимущих. В результате ей одобрили 350 тыс. руб. на развитие дела.

Деньги женщина потратила строго по представленному бизнес-плану — закупила оборудование и расходные материалы для наращивания и ламинирования ресниц. Однако факт сокрытия доходов вскрылся в ходе проверки правоохранительных органов. В отношении бизнес-леди было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

«Подсудимая полностью признала вину и не оспаривала размер причиненного ущерба государству. Она объяснила свой поступок невнимательностью и выразила искреннее раскаяние. Кроме того, она приняла меры к возмещению ущерба, вернув в бюджет всю полученную сумму государственной социальной помощи», — сообщил телеграм-канал Мариинского городского суда Кемеровской области.

При вынесении приговора суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и целый ряд смягчающих факторов: первое привлечение к уголовной ответственности, наличие четырех несовершеннолетних детей (трое из которых малолетние), полное признание вины и возмещение ущерба. В итоге женщине назначили наказание в виде штрафа — 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что кузбассовец подозревается в мошенничестве на 350 тыс. руб. при получении выплат.