Соцконтракт на 350 тыс. руб.: россиянин умышленно обманул государство

Житель Кузбасса подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный телеграм-канал СК.

По версии ведомства, мужчина из корыстных побуждений обратился в местное управление соцзащиты администрации . Горожанин ввел сотрудников в заблуждение. Он рассказал, что намерен заниматься предпринимательской деятельностью.

В рамках оформленного социального контракта подозреваемый оформил выплату в размере 350 тыс. руб. Для оформления контракта мужчина предоставил поддельные документ и ложные сведения. Деньги использовал на личные нужды, а взятые на себя обязательства не выполнил.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу житель Тяжинского района подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере)», — указано в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом после того, как оперативники МВД и ФСБ раскрыли схему мошенничества. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, проводят экспертизы и ищут дополнительные доказательства, чтобы достроить картину преступления. Важной частью расследования является работа по возвращению в бюджет незаконно полученных 350 тыс. руб. — следователи накладывают арест на имущество подозреваемого и отслеживают движение средств.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще использовать метод «фантомной угрозы» для опустошения счетов россиян.