Севастополь подвергся одной из самых массированных атак БПЛА за последнее время

В ночь на 13 марта Севастополь подвергся одной из самых массированных атак украинских беспилотников за последнее время, пишет «Российская газета». Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 53 дрона.

Воздушную тревогу в Севастополе объявляли дважды: вечером 12 марта и ночью 13 марта. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Однако обломки сбитых беспилотников стали причиной пожара в районе Золотого пляжа. Под Балаклавой загорелся участок леса. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают спецслужбы, тушение продолжается. Кроме того, в нескольких частях города повреждения получили частные и многоквартирные жилые дома.

В Министерстве обороны России уточнили масштабы ночной атаки: всего над регионами страны уничтожили 176 украинских беспилотников. Из них 80 сбито над Крымом, 29 — над Адыгеей, еще 18 и два перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.

Ранее сообщалось, что в Ижевске активировали сирены на фоне угрозы атаки БПЛА.