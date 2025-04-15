Два бивня моржа нашли в трусиках россиянки, направляющейся в Китай

По данным канала, провести моржовые бивни в количестве четырех единиц намеревалась 50-летняя россиянка. Женщина ехала на автобусе в Маньчжурию. Россиянка приобрела бивни на рынке, расположенном в поселке Забайкальск Забайкальского края. По ее словам, она хотела использовать природный материал для поделок, поэтому везла их с собой в Китай.

По информации канала, женщину обыскали на границе таможенники. Сотрудники обнаружили у нее около 3 кг бивней моржа. Россиянка заявила, что не была проинформирована о необходимости оформления разрешительных документов для вывоза бивней.

«При досмотре таможенники выявили у нее четыре деривата млекопитающего весом почти 3 кг – два прикрепленных чулками к талии, еще два спрятанных в одежде», — сообщил ФТС.

По данным ФТС, в связи с административными правонарушениями против женщины возбудили два дела. Основанием стало скрытие перевозки бивней и несоблюдение запретов на их вывоз. Таможенники решили провести осмотр из-за того, что женщина заметно нервничала. Специалисты уже провели экспертизу. Изъятые предметы — необработанные фрагменты бивней моржа.

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