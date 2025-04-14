В Шереметьево у иностранца изъяли золотую цепь стоимостью 8,6 млн руб.

В международном аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали иностранца, который пытался незаконно вывезти в Турцию двухкилограммовую золотую цепь стоимостью 8,6 млн руб. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Мужчина попытался пройти через «зеленый коридор», куда допускаются пассажиры без декларируемых товаров. Однако в ходе проверки его багажа таможенники заметили подозрительный предмет и провели более тщательный осмотр.

В результате сотрудники таможенной службы обнаружили золотой аксессуар, который по результатам экспертизы оказался изготовленным из сплава с содержанием 99,5% золота.

На вопрос правоохранителей о стоимости находки иностранец заявил, что рассматривает цепь как личное имущество и не знает ее цены.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров (ст. 226.1). Согласно действующему законодательству РФ, за это преступление мужчине грозит срок лишения свободы до пяти лет или штраф в размере до 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, похитившего плитки шоколада на сумму более 16 тыс. рублей.