Четыре БПЛА, которые летели на Москву, сбили в Раменском городском округе

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале, что в сторону Москвы направлялись два беспилотника, запущенные противником. Оба объекта удалось обезвредить. Спустя некоторое время поступила информация о поражении еще двух БПЛА.

Беспилотники обезвредили над территорией Раменского городского округа. Согласно предварительной информации, при обрушении БПЛА никто из мирных жителей не пострадал. Данные о разрушениях также отсутствуют.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сообщил мэр Собянин.

Спустя некоторое время ВСУ повторили попытку атаки столицы России. Над муниципалитетом сбили еще два беспилотника. Всего утром 10 ноября были обезврежены четыре БПЛА, следовавшие в Москву.

В связи с угрозой атаки БПЛА в аэропорту Домодедово был объявлен план «Ковер», сообщил телеграм-канал Baza. SHOT располагает информацией, что аналогичный режим установлен в аэропорту Внуково. В настоящее время несколько рейсов задержаны. Еще несколько рейсов, которые летели в Москву, находятся в зоне ожидания. Подобные меры были приняты с целью защиты населения от угрозы БПЛА. Жители Раменского сообщали о звуках взрывов, связанных с работой ПВО.

Ранее сообщалось, что над Брянской областью уничтожили два реактивных беспилотника.