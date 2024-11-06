Над Брянской областью уничтожили два реактивных беспилотника

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над территорией Брянской области два реактивных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом в мессенджере сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По информации главы области, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы. Также Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за работу.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о работе ПВО в разных регионах России. ВСУ практически ежедневно предпринимают попытки атаковать российские регионы.

6 ноября стало известно, что в районе Каспийска (Дагестан) ликвидировали БПЛА. Предположительно, ВСУ использовали легкий самолет А-22 «Летучая лисица».

Как уточнил глава региона Сергей Меликов, пострадавших в результате инцидента нет. Он также призвал жителей Дагестана не паниковать и доверять только проверенным источникам информации.