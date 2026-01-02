Четыре человека заблокированы после прорыва трубы с кипятком в хостеле Москвы

В одном из хостелов на юге Москвы в результате прорыва трубы с кипятком в здании оказались заблокированы четыре человека, сообщил Life со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным канала, ЧП произошло в столичном хостеле, расположенном на цокольном этаже здания в Даниловском районе. Во время прорыва трубы с кипятком в здании находились люди. Четыре человека не смогли самостоятельно покинуть помещение и обратились за помощью.

По информации телеграм-канала, на место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы. Они помогли людям выбраться. В рамках операции спасатели спилили решетки. К этому времени люди успели надышаться горячими парами.

Собеседник 360.ru рассказал, что кипяток лился на протяжении часа. Специалисты перекрыли воду. Кипяток залил первый этаж. По словам очевидца, еще семь человек эвакуировали из помещения. Госпитализация им не понадобилась. Потоп начался с прорыва батареи.

«Пожарные спилили решетки и спасли двух человек», — рассказал собеседник 360.ru.

Источник РЕН ТВ добавил, что семь человек, которых эвакуировали, находились в подвале. В настоящее время бригады специалистов занимаются ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации и устанавливают детали и причины инцидента.

