В Петербурге прорыв трубы лишил дома отопления и утопила автомобили

В центре Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария, в результате которой два автомобиля оказались погребены под асфальтом и залиты кипящей водой. Как сообщили 30 декабря в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на улице Советская прорвало трубопровод диаметром 400 мм, проложенный еще в 1990 году.

Из-под дорожного покрытия пробился мощный фонтан горячей воды, который быстро размыл грунт и привел к образованию глубокой промоины. В эту яму, заполненную кипятком, провалились два припаркованных автомобиля. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. Аварийная служба оперативно огородила опасный участок и локализовала вытекание.

Инцидент повлек за собой серьезные последствия для жителей близлежащих домов. Для проведения ремонтных работ пришлось частично отключить систему отопления в ряде зданий. По оценкам специалистов, восстановление поврежденного участка теплотрассы может занять около 13 часов.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже пообещали возместить материальный ущерб владельцам пострадавших автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени жильцы одной из многоэтажек сидят без воды уже четвертые сутки.