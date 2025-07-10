Четыре силовика попали в топ-10 самых влиятельных персон Волгоградской области

«НовостиВолгограда.ру» представил рейтинг топ-100 самых влиятельных людей Волгоградской области. По информации издания, жители региона активно обсуждают позиции участников рейтинга. Дискуссии ведут в соцсетях и мессенджерах.

По данным издания, обновленный рейтинг отличается от прошлогодних проектов. В частности, в топ-10 вошло четыре силовика. Эксперты посчитали, что второе место должен занять глава регионального ФСБ Александр Ларин. Многие жители уверены, что благодаря его действиям в регионе сохраняется спокойная обстановка на фоне внешних провокаций.

По информации издания, прокурор Волгоградской области Денис Костенко замыкает пятую позицию рейтинга. Он проявляет патриотизм, не стремится к медийности, по всем вопросам занимает четкую позицию. Заместитель министра внутренних дел РФ, экс-начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко удостоен седьмой позиции.

«Возвращение в верхнюю десятку (Кравченко. — Прим. ред.) — сигнал того, что фигура замминистра МВД до сих пор воспринимается как теневая, но весомая», — отмечено в комментарии редакции к рейтингу.

По информации издания, в рейтинг вошли также депутаты и предприниматели. В топ-50 оказались несколько женщин, которые решают в регионе ряд важных экономических и политических вопросов.

Ранее сообщалось, что глава Wildberries Татьяна Ким заняла 18-е место в списке 50 самых богатых женщин мира.