Глава Wildberries Татьяна Ким заняла 18-е место в списке 50 самых богатых женщин мира

Татьяна Ким, основательница и руководитель Wildberries, заняла 18-ю строчку в рейтинге самых успешных женщин-предпринимательниц, которые добились всего самостоятельно, по версии влиятельного журнала Forbes.

В списке самых богатых женщин-предпринимателей, составленном Forbes, Ким занимает первое место. Она — единственная, кому ещё нет 50 лет. На 13-й позиции — 38-летняя Мелани Перкинс из Австралии.

Состояние Ким оценивается в 4,6 млрд долларов.

В первую тройку опубликованного журналом рейтинга также вошли:

— Рафаэла Апонте-Диамант, 80 лет, гражданка Швейцарии. По оценке Forbes, её состояние составляет 38,8 млрд долларов. Вместе с супругом она является владелицей компании Mediterranean Shipping Company;

— Диана Хендрикс, 78 лет, США. Основательница и руководитель компании ABC Supply, занимающейся производством строительных материалов. Стоимость активов компании составляет 22,3 млрд долларов.;

— Чжун Хуэйцзюань, гражданка Китая, 64 лет, состояние — 15,6 миллиардов долларов. Является основательницей фармгиганта Hansoh Pharmaceuticals.

Ранее сообщалось, что Wildberries подал иск на 42 млрд руб. к компании Бакальчука.