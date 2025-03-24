Четыре снегохода провалились под лед: дело турагента из Карелии передали в суд

Сотрудники правоохранительных органов закончили сбор материалов по делу о предоставлении некачественных туристических услуг в Карелии и передали их для рассмотрения в суд, сообщил karelinform.ru.

В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, обвиняется житель Петрозаводска, сообщил телеграм-канал связи граждан со следственным управлением СК России по Республике Карелия. По данным ведомства, инцидент произошел 6 января. Обвиняемый организовал прогулку на снегоходах. Желающими провести время подобным образом стали девять человек, в числе которых было двое несовершеннолетних.

По информации ведомства, семь человек оказались в воде. Причина происшествия — разлом льда из-за высокой нагрузки. В СК обратили внимание, что несчастный случай произошел в ночное время суток, когда температура воздуха достигла минусовых показателей. Ближайший населенный пункт, где людям могли бы оказать помощь, находился на отдаленном расстоянии. По данным ведомства, люди выжили. Они сумели самостоятельно выбраться из воды.

«Своими преступными действиями фигурант подверг участников туристической поездки реальной угрозе для их жизни и здоровья. Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что трое подростков на снегоходе попали под электричку в Ижевске.