Трое подростков на снегоходе попали под электричку в Ижевске

В Ижевске трое подростков пострадали при катании на снегоходе, так как оказались под колесами пригородного состава. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Baza.

Инцидент произошел неподалеку от Ракетной улицы. По данным канала, подростки уместились на одном снегоходе. В какой-то момент резвого катания транспорт толкнула электричка маршрута Ижевск — Воткинск.

По предварительной информации, все трое подростков получили травмы различной степени тяжести. Всех госпитализировали. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что дело о нападении на мужчину в электричке в Московской области взяли на контроль в прокуратуре.