Четыре страницы вместо одной: как искусственный интеллект видит то, что не замечает врач

По словам специалиста, технологии открывают перед здравоохранением колоссальные перспективы. Искусственный интеллект способен давать развернутые ответы на сложные вопросы, связанные с лечением и лекарствами, используя мировую базу знаний и актуальные исследования.

Специалист считает, что ключевое условие — правильная постановка задачи. Если использовать нейросеть как обычную поисковую строку, результат может оказаться не просто бесполезным, но и опасным. Совсем иной эффект достигается, когда врач выстраивает диалог профессионально: например, обозначает роль «клинического фармаколога с многолетним стажем» и описывает конкретную ситуацию. В таком случае искусственный интеллект выдает глубокие и нестандартные решения.

«Особенно впечатляет его работа с диагностическими изображениями. Я наблюдал, как искусственный интеллект анализирует компьютерную томографию легких. Врач пишет заключение на одну страницу. Искусственный интеллект — на четыре. Он описывает легкие до мельчайших изменений», — рассказал в интервью главный врач городской клинической больницы № 4 Андрей Ронзин.

Пока такие заключения не имеют официальной юридической силы, уточнил медик. Однако в некоторых частных клиниках пациентам уже предлагают расширенный анализ за дополнительную плату. Ронзин убежден: будущее именно за таким подходом.

