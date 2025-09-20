«Цели удара достигнуты»: ВС РФ поразили предприятия, разрабатывающие ракетные комплексы «Сапсан»

В ночь на 20 сентября ВС РФ успешно нанесли массированный удар по украинским предприятиям, на территории которых проходили разработки оперативно-тактических комплексов «Сапсан», сообщил официальный телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, на территории предприятия украинские специалисты занимались производством беспилотных летательных аппаратов, которые имеют возможность собирать разведывательные данные и наносить удары по объектам. Кроме того, шла разработка роботизированной техники, необходимой для ведения более успешного боя. На предприятии украинские специалисты разрабатывали барражирующие боеприпасы и БПЛА-перехватчики.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Согласно официальному заявлению министерства, объекты украинского оборонно-промышленного комплекса подверглись комплексному воздействию с применением высокоточных средств поражения повышенной дальности воздушного и наземного базирования, а также ударных беспилотных авиационных комплексов. Проведенная операция позволила достичь полного выполнения всех поставленных тактических целей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября над регионами России было уничтожено 149 украинских БПЛА.