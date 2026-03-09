Четыре звезды от WB: туристы проверили новый отель маркетплейса в Египте

Российские путешественники поделились с РИА Новости первыми впечатлениями от отдыха в отеле, открытом под брендом Wildberries в Египте.

Гостиница WB Travel Dreams Vacation, расположенная в Шарм-эш-Шейхе, начала принимать постояльцев в середине февраля. Проект реализован маркетплейсом совместно с туроператором FUN&SUN. Отель позиционируется как четырехзвездочный.

Туристы в целом тепло отозвались о сервисе. В числе плюсов называют разнообразное питание и приветливый персонал, готовый помочь с любыми вопросами. Однако без замечаний не обошлось. Отдыхающие обратили внимание, что состояние номерного фонда требует доработки — некоторые детали интерьера и оснащение комнат, по их мнению, не дотягивают до ожидаемого уровня.

«Есть какие-то нюансы. На территории до сих пор идут ремонтные работы. Есть одно замечание: я сама работаю в сфере организации праздников, в отеле нет информации о предстоящих дневных и вечерних мероприятиях», — добавила Лидия

Еще одна отдыхающая по имени Вероника похвалила кухню и зоны отдыха у воды, однако призналась, что качество размещения ее разочаровало. Номерной фонд, по ее мнению, требует более пристального внимания со стороны управляющих.

«Единственное, что меня расстроило - это номер. Мы получили не то, что было обещано. Персонал мгновенно реагировал, приходили устранять проблемы», — сказала Вероника.

