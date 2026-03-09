Не Дубаем единым: для поклонников урбанистики и шопинга эксперты назвали три азиатских мегаполиса

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке российские эксперты туристической отрасли рекомендуют присмотреться к альтернативным направлениям вместо привычного Дубая. В регионе сейчас неспокойно, и путешественникам стоит рассмотреть другие мегаполисы с похожей атмосферой, сообщила Газета.Ru со ссылкой на «Турпром».

Тем, кого в Объединенных Арабских Эмиратах привлекали прежде всего урбанистический шик, развитая инфраструктура для шопинга и дух современного космополитичного города, специалисты предлагают как минимум три варианта. В список вошли Шанхай, Сингапур и Сеул.

По данным экспертов, в Шанхае качественный отдых потребует серьезных вложений: номер в пятизвездочном отеле в центре, например, рядом с торговой площадью Синьтяньди или на набережной, обойдется в 15–30 тыс. руб. за ночь. Сингапур, известный своей безупречной чистотой, порядком и передовыми технологиями, запросит еще больше. Проживание в центральных районах города-государства потянет на 20–40 тыс. руб. в сутки.

Сеул, по мнению экспертов, выглядит более доступной альтернативой. Остановиться в роскошных отелях в престижном бизнес-квартале Ганнам или неподалеку от старинных дворцов корейской столицы можно от 10 до 20 тыс. руб. за ночь.

