Четырехкратный рост Китая и рекорды Алтая: куда российские пенсионеры ездили этой зимой

По данным издания, в то время как европейские направления борются за внимание путешественников, пенсионеры из России делают выбор в пользу Азии и соседних государств. Настоящим прорывом сезона стал Китай: число поездок в эту страну увеличилось в четыре раза.

Вьетнам и Индия также показали двукратный рост популярности среди возрастных туристов. Аналитики полагают, что пожилые люди все чаще ищут новые впечатления и готовы осваивать нестандартные маршруты.

По мнению экспертов, абсолютными лидерами остаются направления без виз и языковых барьеров. Первую пятерку зарубежных стран составили Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан и Турция — проверенная классика для комфортного отдыха без дальних перелетов.

Внутри страны пенсионеры тоже не сидят на месте. Самые популярные регионы — Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Ставропольская области. Но главный сюрприз преподнес Алтай: прирост турпотока составил 30%, что стало абсолютным рекордом. Пожилых путешественников привлекают не только пляжи, но и горные пейзажи, водопады и возможность совместить экскурсии с лечением.

Заметно вырос интерес к Амурской, Новгородской, Ярославской и Рязанской областям. Тенденция показывает: многие пенсионеры осознанно выбирают самобытные российские уголки, где можно не только отдохнуть, но и восстановить силы, вместо раскрученных европейских курортов.

