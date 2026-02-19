Горящие туры: эксперт предупредила о рисках низких цен

Поймать горящий тур и улететь в отпуск за полцены — мечта многих туристов, но реализовать ее без последствий сложнее, чем кажется. Эксперт туристического рынка Рада Минасина в разговоре с NEWS.ru раскрыла механизм, как не нарваться на мошенников и не испортить долгожданный отдых. Главный совет: искать билеты на распродажу лучше всего через проверенные агентства и официальные сайты туроператоров, где публикуют реальные спецпредложения, а не фейковые скидки.

Однако низкая цена — это только вершина айсберга. За привлекательной суммой часто скрываются жесткие ограничения: неудобные даты вылета, минимальный набор услуг или, что еще хуже, откровенно плохое жилье. Минасина предупреждает: срочность принятия решения не должна отменять холодный расчет. Прежде чем кликнуть «оплатить», стоит пробежаться по картам и оценить район предполагаемого отеля — насколько он освещен, далеко ли до транспорта и что пишут в свежих отзывах. Иногда низкая цена объясняется просто: туристу подсовывают неликвид в опасном или забытом богом месте.

Отдельный блок — юридическая чистоплотность продавца. Эксперт рекомендует не лениться и заглянуть на сайты регуляторов, чтобы проверить наличие у оператора лицензий и страховок. Не помешает и доскональное изучение договора, особенно пунктов о форс-мажоре и страховке от невыезда. Если деньги сгорели из-за того, что вы не прочитали мелкий шрифт, винить останется только себя.

По ее словам, в погоне за выгодой не стоит пренебрегать и «сарафанным радио». Форумы, тематические чаты и сообщества в соцсетях часто дают более честную картину, чем официальные буклеты. Там реальные люди без прикрас расскажут, стоит ли связываться с конкретным отелем или оператором. В итоге формула идеального горящего тура проста: сочетание молниеносной реакции, въедливой проверки и выверенных источников информации.

